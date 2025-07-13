На Полтавщині покарали чоловік, який отримав повістку і не з'явився для відправки до військової частини

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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На Полтавщині чоловік після отримання бойової повістки не з'явився для відправки до військової частини. У суді ухилянта визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Згідно з матеріалами справи, житель Карлівської громади після проходження ВЛК був визнаний придатним до військової служби і отримав повістку з вимогою з’явитися для відправки до військової частини. Але на визначений час він не прибув.

"Під час розгляду справи в суді обвинувачений визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, і у вчиненому не розкаявся", - додали у ТЦК

У результаті суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під нічним домашнім арештом.

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