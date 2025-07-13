Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Тернопільщині 16-річний юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні заради фото

16:19, 13 липня 2025
Поліція вирішує питання про притягнення підлітка до адмінвідповідальності за спаплюження пам’яті Героїв.
На Тернопільщині 16-річний юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні заради фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Дунаїв на Тернопільщині 16-річний місцевий житель виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та опублікував фото цього вчинку в соціальних мережах. Про це повідомили поліція Тернопільської області та сестра загиблого Наталія Капінос.

Першою про інцидент повідомила Наталія Капінос, назвавши дії юнака ганебними та закликавши місцеву владу й поліцію відреагувати. Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке...», — написала вона.

До поліції Кременецької громади надійшло повідомлення про те, що в центрі села юнак заліз на пам’ятник Олександру Капіносу та розмістив відповідне фото в соцмережах. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника — ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція військові Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду