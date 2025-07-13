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У Луцьку під час російського обстрілу куля прилетіла у вікно житлового будинку – відео

15:25, 13 липня 2025
У Луцьку під час обстрілу куля влучила у віконну раму.
У Луцьку під час російського обстрілу куля прилетіла у вікно житлового будинку – відео
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Під час останньої атаки на Луцьк куля влучила у віконну раму одного з будинків, повідомили очевидці. На відео видно, що куля застрягла у віконній рамі.

Тому необхідно бути в укритті або дотримуватись хоча б правила двох стін.

Раніше вже траплялися подібні інциденти: куля ППО залетіла в ліжко киянина під час нічної атаки РФ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн.

Нагадаємо, українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони. У Міноборони пояснили процес вступу, соціальні гарантії, фінансове забезпечення та оголосили перелік документів.

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росія Луцьк війна обстріл ППО

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