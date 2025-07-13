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В Луцке во время российского обстрела пуля прилетела в окно жилого дома – видео

15:25, 13 июля 2025
В Луцке во время обстрела пуля попала в оконную раму.
В Луцке во время российского обстрела пуля прилетела в окно жилого дома – видео
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Во время последней атаки на Луцк пуля попала в оконную раму одного из домов, сообщили очевидцы. На видео видно, что пуля застряла в оконной раме.

Поэтому необходимо быть в укрытии или придерживаться хотя бы правила двух стен.

Ранее уже случались подобные инциденты: пуля ПВО залетела в кровать киевлянина во время ночной атаки РФ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн.

Напомним, украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны. В Минобороны объяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и объявили перечень документов.

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россия Луцк война обстрел ПВО

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