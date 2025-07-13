В Луцке во время российского обстрела пуля прилетела в окно жилого дома – видео

Во время последней атаки на Луцк пуля попала в оконную раму одного из домов, сообщили очевидцы. На видео видно, что пуля застряла в оконной раме.
Поэтому необходимо быть в укрытии или придерживаться хотя бы правила двух стен.
Ранее уже случались подобные инциденты: пуля ПВО залетела в кровать киевлянина во время ночной атаки РФ.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн.
Напомним, украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны. В Минобороны объяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и объявили перечень документов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.