Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн

07:20, 18 июня 2025
В случае включения члена добровольческого формирования в состав группы ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете его направления для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО.
Кабмин опубликовал постановление №699, предусматривающее реализацию в течение действия правового режима военного положения, но не дольше 2 лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны путем привлечения групп ПВО.
Экспериментальный проект предусматривает следующее:
- группа противовоздушной обороны – подразделение добровольческого формирования территориальной общины;
- группа противовоздушной обороны образуется командиром добровольческого формирования территориальной общины в структуре добровольческого формирования по согласованию с командованием воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу. Инициировать создание групп ПВО могут военные администрации;
- в случае создания групп ПВО в их состав включаются по письменным заявлениям члены добровольческих формирований территориальных общин из числа лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Указанные положения не распространяются на группы ПВО с пилотируемыми воздушными судами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены добровольческих формирований, отвечающие установленным квалификационным требованиям и имеющие документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих пилотируемых воздушных судов;
- в случае включения члена добровольческого формирования в группу ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете направления такого лица для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО, предусмотренных экспериментальным проектом;
- обеспечение группы оружием, боеприпасами и т.д. осуществляется воинской частью Сил территориальной обороны ВСУ или воинской частью Воздушных Сил ВСУ;
- группы ПВО имеют право на использование технических средств для выявления, сопровождения, оповещения и/или нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, полученных соответствующими воинскими частями Сил теробороны ВСУ от предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также физических лиц на благотворительной основе или на условиях временного безвозмездного пользования;
- выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 11 постановления КМУ №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов местных бюджетов в размере 100 тысяч грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО на основании приказа командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины.
- члены групп противовоздушной обороны во время выполнения задач по противовоздушной обороне имеют право использовать собственные транспортные средства, другое оборудование, а также личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина №1448;
- пилотируемые воздушные судна, используемые группами, не подлежат государственной регистрации как государственное воздушное судно и не подлежат внесению в реестр государственных воздушных судов Украины.
Группы противовоздушной обороны имеют право:
- использовать имеющиеся беспилотные летательные аппараты и пилотируемые воздушные судна для осуществления противовоздушной обороны;
- получать от органов военного управления информацию об осуществлении ударов с воздуха государством-агрессором с использованием, в частности, информации о радиолокационном и другом обнаружении воздушных целей;
- получать от органов военного управления методические рекомендации по осуществлению противовоздушной обороны;
- получать и использовать оружие, боеприпасы и/или взрывчатые материалы, другую военную технику, горюче-смазочные материалы в соответствии с этим Порядком и требованиями законодательства.
Ниже приводим сам порядок.
Автор: Наталя Мамченко
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