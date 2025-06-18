Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн

В случае включения члена добровольческого формирования в состав группы ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете его направления для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО.

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Кабмин опубликовал постановление №699, предусматривающее реализацию в течение действия правового режима военного положения, но не дольше 2 лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны путем привлечения групп ПВО.

Экспериментальный проект предусматривает следующее:

- группа противовоздушной обороны – подразделение добровольческого формирования территориальной общины;

- группа противовоздушной обороны образуется командиром добровольческого формирования территориальной общины в структуре добровольческого формирования по согласованию с командованием воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу. Инициировать создание групп ПВО могут военные администрации;

- в случае создания групп ПВО в их состав включаются по письменным заявлениям члены добровольческих формирований территориальных общин из числа лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Указанные положения не распространяются на группы ПВО с пилотируемыми воздушными судами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены добровольческих формирований, отвечающие установленным квалификационным требованиям и имеющие документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих пилотируемых воздушных судов;

в случае включения члена добровольческого формирования в группу ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете направления такого лица для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО , предусмотренных экспериментальным проектом;

, предусмотренных экспериментальным проектом; обеспечение группы оружием, боеприпасами и т.д. осуществляется воинской частью Сил территориальной обороны ВСУ или воинской частью Воздушных Сил ВСУ;

группы ПВО имеют право на использование технических средств для выявления, сопровождения, оповещения и/или нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, полученных соответствующими воинскими частями Сил теробороны ВСУ от предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также физических лиц на благотворительной основе или на условиях временного безвозмездного пользования;

выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 11 постановления КМУ №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов местных бюджетов в размере 100 тысяч грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО на основании приказа командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины.

в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО на основании приказа командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины. члены групп противовоздушной обороны во время выполнения задач по противовоздушной обороне имеют право использовать собственные транспортные средства, другое оборудование, а также личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина №1448;

к ним в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина №1448; пилотируемые воздушные судна, используемые группами, не подлежат государственной регистрации как государственное воздушное судно и не подлежат внесению в реестр государственных воздушных судов Украины.

Группы противовоздушной обороны имеют право:

использовать имеющиеся беспилотные летательные аппараты и пилотируемые воздушные судна для осуществления противовоздушной обороны;

получать от органов военного управления информацию об осуществлении ударов с воздуха государством-агрессором с использованием, в частности, информации о радиолокационном и другом обнаружении воздушных целей;

получать от органов военного управления методические рекомендации по осуществлению противовоздушной обороны;

получать и использовать оружие, боеприпасы и/или взрывчатые материалы, другую военную технику, горюче-смазочные материалы в соответствии с этим Порядком и требованиями законодательства.

Ниже приводим сам порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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