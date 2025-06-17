Украина созывает Совет Безопасности ООН из-за российского обстрела

Украина направила запрос на созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом страны.

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Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что страна направила запрос на созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ночной атакой России 17 июня. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Только что я подписал письмо на имя президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно скорее созвать заседание Совбеза в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины», — сообщил Мельник.

Он напомнил, что только этой ночью массированная атака России унесла жизни многих киевлян, более сотни получили ранения, полностью разрушены жилые дома.

«Мы имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и еженощно совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Мельник добавил, что во вторник проведет встречу с президентом Совбеза — послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

«Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля», — отметил он.

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