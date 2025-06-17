Україна скликає Радбез ООН через російський обстріл

Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що країна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нічною атакою Росії 17 червня. Про він сказав у коментарі «Укрінформу».

«Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання Радбезу у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України», - повідомив Мельник.

Він нагадав, що лише цієї ночі російська масована атака забрала життя багатьох киян, понад сто зазнали поранень, вщент зруйновані житлові будинки.

«Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН», - наголосив він.

Мельник додав, що у вівторок проведе зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН.

«Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля», - зазначив він.

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