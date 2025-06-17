Дональд Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану

Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану є легкою ціллю, але вбивати його поки не планують.

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що знає, де знаходиться верховний лідер Ірану, але планів вбивати його поки що немає. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Ми точно знаємо, де ховається так званий «Верховний лідер». Він — легка мішень, але знаходиться в безпеці — ми не збираємося його усунути (вбити!), принаймні наразі. Але ми не хочемо, щоб ракети запускалися по цивільних або американських солдатах. Наше терпіння вичерпується», - написав він.

Через деякий час Трамп додав: «Безумовна капітуляція!»

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

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