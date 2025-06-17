Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль готує нові удари по Ірану, США посилюють військову присутність

Ізраїль готує «жорсткий сюрприз» для Ірану.

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Напруженість між Ізраїлем та Іраном стрімко зростає, а Сполучені Штати демонструють готовність до втручання, перекидаючи військові ресурси в регіон. Ось що відомо про поточну ситуацію станом на 17 червня.

Ізраїль планує «сюрпризи» для Ірану

Посол Ізраїлю в США заявила, що Ізраїль готує операції проти Ірану, заплановані на четвер або п’ятницю. За її словами, ці дії будуть «ще жорсткішими, ніж атака з вибуховими пейджерами» — мається на увазі нещодавня диверсія проти «Хезболли» в Лівані, де використовувалися заміновані пейджери та радіоприймачі. Очікується, що нові удари матимуть ще більш руйнівний характер, хоча деталі операцій залишаються засекреченими.

Масова евакуація з регіону

Країни по всьому світу закликають своїх громадян терміново залишити зони конфлікту на Близькому Сході. Китай пішов далі, розпочавши евакуацію свого посольства з Тегерану та закликавши громадян негайно покинути Іран. Ці заходи свідчать про серйозність ситуації та побоювання щодо можливого розширення конфлікту.

США нарощують військову міць

За даними Fox News, США перекидають на Близький Схід значні військові ресурси. Минулими вихідними 17 літаків-заправників ВПС США вилетіли з американських баз і розмістилися на військових аеродромах у Європі. Ці танкери призначені для підтримки потенційних операцій американських військ у регіоні. Раніше також повідомлялося про переміщення військових кораблів США ближче до зони конфлікту.

Ізраїль закриває кордони для своїх громадян

У безпрецедентному рішенні Ізраїль тимчасово заборонив своїм громадянам виїжджати за кордон. Міністр транспорту Мірі Регев пояснила це критичним погіршенням безпекової ситуації через ескалацію конфлікту з Іраном. Винятки зроблено лише для іноземних туристів, бізнесменів і дипломатів, які перебувають в Ізраїлі, але навіть вони зіткнуться з обмеженнями на виїзд. «На даному етапі ніхто не покине Ізраїль найближчим часом», — наголосила Регев.

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