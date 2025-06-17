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Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль готовит новые удары по Ирану, США усиливают военное присутствие

15:40, 17 июня 2025
Израиль готовит «жесткий сюрприз» для Ирана.
Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль готовит новые удары по Ирану, США усиливают военное присутствие
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Напряженность между Израилем и Ираном стремительно растет, а Соединенные Штаты демонстрируют готовность к вмешательству, перебрасывая военные ресурсы в регион. Вот что известно о текущей ситуации по состоянию на 17 июня.

Израиль планирует «сюрпризы» для Ирана

Посол Израиля в США заявила, что Израиль готовит операции против Ирана, запланированные на четверг или пятницу. По ее словам, эти действия будут «еще более жесткими, чем атака со взрывными пейджерами» - имеется в виду недавняя диверсия против «Хезболлы» в Ливане, где использовались заминированные пейджеры и радиоприемники. Ожидается, что новые удары будут иметь еще более разрушительный характер, хотя детали операций остаются засекреченными.

Массовая эвакуация из региона

Страны по всему миру призывают своих граждан срочно покинуть зоны конфликта на Ближнем Востоке. Китай пошел дальше, начав эвакуацию своего посольства из Тегерана и призвав граждан немедленно покинуть Иран. Эти меры свидетельствуют о серьезности ситуации и опасениях относительно возможного расширения конфликта.

США наращивают военную мощь

По данным Fox News, США перебрасывают на Ближний Восток значительные военные ресурсы. В минувшие выходные 17 самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с американских баз и разместились на военных аэродромах в Европе. Эти танкеры предназначены для поддержки потенциальных операций американских войск в регионе. Ранее также сообщалось о перемещении военных кораблей США ближе к зоне конфликта.

Израиль закрывает границы для своих граждан

В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.

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США война Иран Израиль

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