Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции от Ирана

Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана — легкая цель, но убивать его пока не планируют.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает, где находится верховный лидер Ирана, но пока не планирует его устранение. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Мы точно знаем, где прячется так называемый “Верховный лидер”. Он — легкая мишень, но находится в безопасности — мы не собираемся его устранить (убить!), по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты запускались по гражданским или американским солдатам. Наше терпение на исходе», — написал он.

Через некоторое время Трамп добавил: «Безоговорочная капитуляция!»

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новые удары по Ирану, а США усиливают военное присутствие.

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