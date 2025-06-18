Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн

У разі включення члена добровольчого формування до складу групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону його направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО

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Кабмін опублікував постанову №699, що передбачає реалізацію протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше 2 років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення груп ППО.

Експериментальний проект передбачає наступне:

- група протиповітряної оборони – підрозділ добровольчого формування територіальної громади;

- група протиповітряної оборони утворюється командиром добровольчого формування територіальної громади в структурі добровольчого формування за погодженням з командуванням військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом. Ініціювати утворення груп ППО можуть військові адміністрації;

- у разі утворення груп ППО до їх складу включаються за письмовими заявами члени добровольчих формувань територіальних громад з числа осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Зазначені положення не поширюються на групи ППО з пілотованими повітряними суднами, до складу яких включаються за письмовими заявами члени добровольчих формувань, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають документи, що підтверджують право на виконання відповідних функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних пілотованих повітряних суден;

у разі включення члена добровольчого формування до групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону направлення такої особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО, передбачених експериментальним проектом;

забезпечення групи зброєю, боєприпасами тощо здійснюється військовою частиною Сил територіальної оборони ЗСУ або військовою частиною Повітряних Сил ЗСУ;

групи ППО мають право на використання технічних засобів для виявлення, супроводу, оповіщення та/або нейтралізації безпілотних літальних апаратів, отриманих відповідними військовими частинами Сил тероборони ЗСУ від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб на благодійній основі або на умовах тимчасового безоплатного користування;

виплата додаткової винагороди, передбаченої пунктом 11 постанови КМУ №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», членам груп протиповітряної оборони здійснюється в межах видатків місцевих бюджетів у розмірі 100 тисяч грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах з ППО на підставі наказу командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади.

члени груп протиповітряної оборони під час виконання завдань з протиповітряної оборони мають право використовувати власні транспортні засоби, інше обладнання, а також особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну №1448

Пілотовані повітряні судна, що використовуються групами, не підлягають державній реєстрації як державне повітряне судно та не підлягають внесенню до реєстру державних повітряних суден України.

Групи протиповітряної оборони мають право:

використовувати наявні безпілотні літальні апарати та пілотовані повітряні судна для здійснення протиповітряної оборони;

отримувати від органів військового управління інформацію про здійснення ударів з повітря державою-агресором з використанням, зокрема, інформації про радіолокаційне та інше виявлення повітряних цілей;

отримувати від органів військового управління методичні рекомендації щодо здійснення протиповітряної оборони;

отримувати та використовувати зброю, боєприпаси та/або вибухові матеріали, іншу військову техніку, пально-мастильні матеріали відповідно до цього Порядку та вимог законодавства.

Нижче наводимо сам порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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