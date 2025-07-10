Украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны: как присоединиться и что обещают

В Минобороны разъяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и объявили перечень документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад.

В Минобороны разъяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и перечень документов:

Кто может присоединиться

Участвовать в группах ПВО могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые не подлежат мобилизации. Это могут быть лица, имеющие отсрочку, забронированные работники, либо те, кто по возрасту или состоянию здоровья не подлежит призыву. Главное — желание защищать жизнь и покой родных, близких, соседей и своей громады.

Что гарантирует государство

Медицинскую, профессиональную и психологическую проверку перед заключением контракта Специализированное обучение в сертифицированных школах Задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной Боевые дежурства в единой системе ПВО государства

Денежное обеспечение и социальные гарантии участников ГПВО

• Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства

• Подразделение ДФТГ

• Гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, в части сохранения рабочего места и должности

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам ПВО необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы необходимо подать в ДФТГ по месту проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой по его созданию совместно с военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной громады, в котором необходимо указать:

• ФИО

• Регистрацию места проживания (пребывания)

• Образование

• Место работы или вид деятельности

• Военно-учетную специальность (при наличии)

• Обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной громады

Другие документы:

• Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)

• Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)

• Копия идентификационного налогового номера

• Документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ

Подача заявления на имя командира добровольческого формирования Медицинская, профессиональная и психологическая проверка Заключение контракта Принятие Присяги добровольца территориальной обороны Получение удостоверения члена добровольческого формирования установленного образца

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.