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Украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны: как присоединиться и что обещают

10:48, 10 июля 2025
В Минобороны разъяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и объявили перечень документов.
Украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны: как присоединиться и что обещают
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В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад.

В Минобороны разъяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и перечень документов:

Кто может присоединиться
Участвовать в группах ПВО могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые не подлежат мобилизации. Это могут быть лица, имеющие отсрочку, забронированные работники, либо те, кто по возрасту или состоянию здоровья не подлежит призыву. Главное — желание защищать жизнь и покой родных, близких, соседей и своей громады.

Что гарантирует государство

  1. Медицинскую, профессиональную и психологическую проверку перед заключением контракта
  2. Специализированное обучение в сертифицированных школах
  3. Задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной
  4. Боевые дежурства в единой системе ПВО государства

Денежное обеспечение и социальные гарантии участников ГПВО
• Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства
• Подразделение ДФТГ
• Гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, в части сохранения рабочего места и должности

Какие документы и куда нужно подать
Для присоединения к группам ПВО необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы необходимо подать в ДФТГ по месту проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой по его созданию совместно с военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной громады, в котором необходимо указать:
• ФИО
• Регистрацию места проживания (пребывания)
• Образование
• Место работы или вид деятельности
• Военно-учетную специальность (при наличии)
• Обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной громады

Другие документы:
• Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)
• Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)
• Копия идентификационного налогового номера
• Документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ

  1. Подача заявления на имя командира добровольческого формирования
  2. Медицинская, профессиональная и психологическая проверка
  3. Заключение контракта
  4. Принятие Присяги добровольца территориальной обороны
  5. Получение удостоверения члена добровольческого формирования установленного образца

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война Минобороны ПВО

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