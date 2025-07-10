Украинцы могут присоединиться к группам противовоздушной обороны: как присоединиться и что обещают

В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад.
В Минобороны разъяснили процесс вступления, социальные гарантии, финансовое обеспечение и перечень документов:
Кто может присоединиться
Участвовать в группах ПВО могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые не подлежат мобилизации. Это могут быть лица, имеющие отсрочку, забронированные работники, либо те, кто по возрасту или состоянию здоровья не подлежит призыву. Главное — желание защищать жизнь и покой родных, близких, соседей и своей громады.
Что гарантирует государство
Денежное обеспечение и социальные гарантии участников ГПВО
• Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства
• Подразделение ДФТГ
• Гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, в части сохранения рабочего места и должности
Какие документы и куда нужно подать
Для присоединения к группам ПВО необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы необходимо подать в ДФТГ по месту проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой по его созданию совместно с военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.
Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной громады, в котором необходимо указать:
• ФИО
• Регистрацию места проживания (пребывания)
• Образование
• Место работы или вид деятельности
• Военно-учетную специальность (при наличии)
• Обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной громады
Другие документы:
• Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)
• Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)
• Копия идентификационного налогового номера
• Документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации
Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ
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