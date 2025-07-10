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Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: як долучитися та що обіцяють

10:48, 10 липня 2025
У Міноборони пояснили процес вступу, соціальні гарантії, фінансове забезпечення та оголосили перелік документів.
Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: як долучитися та що обіцяють
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У червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад

У Міноборони пояснили процес вступу, соціальні гарантії, фінансове забезпечення та перелік документів:

Хто може долучитися

Участь у групах ППО можуть брати громадяни України віком від 18 років, які не підлягають мобілізації. Це можуть бути особи, що мають відстрочку, заброньовані працівники, або ті, хто за віком чи станом здоров’я не підлягають призову. Головне — бажання захищати життя та спокій рідних, близьких, сусідів і своєї громади.

Що гарантує держава

  1. Медичну, професійну та психологічну перевірку перед укладанням контракту
  2. Спеціалізоване навчання у сертифікованих школах
  3. Завдання, які пов’язані виключно з протиповітряною обороною
  4. Бойові чергування в єдиній системі ППО держави

Грошове забезпечення та соціальні гарантії учасників ГППО

  • Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування
  • Підрозділ ДФТГ
  • Гарантії соціального захисту, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, зокрема, щодо збереження місця роботи та посади

Які документи і куди потрібно подати

Для приєднання до груп протиповітряної оборони необхідно спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця ДФТГ терміном на 3 роки. Документи потрібно подати ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо ДФТГ відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

Заява щодо членства в добровольчому формуванні територіальної громади, в якій необхідно зазначити:

  • ПІБ
  • Реєстрацію місця проживання (перебування)
  • Освіту
  • Місце роботи або вид діяльності
  • Військово-облікову спеціальність (за наявності)
  • Обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування територіальної громади

Інші документи:

  • Копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України)
  • Копія військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності у жінок)
  • Копія ідентифікаційного податкового номера
  • Документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ

  1. Подання заяви на ім’я командира добровольчого формування
  2. Медична, професійна та психологічна перевірка
  3. Укладення контракту
  4. Складання Присяги добровольця територіальної оборони
  5. Отримання посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми

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війна Міноборони ППО

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