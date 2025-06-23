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Куля ППО залетіла в ліжко киянина під час нічної атаки РФ, фото

13:23, 23 червня 2025
Інцидент стався у Солом’янському районі столиці.
Куля ППО залетіла в ліжко киянина під час нічної атаки РФ, фото
Фото ілюстративне, джерело фото - ukrinform.com
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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині.

У Солом’янському районі столиці під час роботи сил ППО по ворожих безпілотниках одна з куль залетіла в ліжко киянина. Фото чоловік оприлюднив у соцмережах.

Як видно на фото, куля пробила вікно та влучила в ліжко.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 23 червня противник атакував країну 368 засобами повітряного нападу: 352 безпілотниками, 11 балістичними ракетами та 5 крилатими ракетами. Основним напрямком удару ворога був Київ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн.

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Київ ППО

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