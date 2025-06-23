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РФ завдала комбінованого удару по Київщині — у Києві зруйновано під’їзд багатоповерхівки, фото та відео

08:12, 23 червня 2025
Росія вдарила ракетами та дронами по Києву та Білій Церкві.
РФ завдала комбінованого удару по Київщині — у Києві зруйновано під’їзд багатоповерхівки, фото та відео
Фото: ДСНС
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У ніч на 23 червня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Київщині.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під масованим обстрілом ракетами та дронами ворога перебували житлові райони, лікарні, спортивна інфраструктура.

У Києві від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

«Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих», - повідомив він.

Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.

Розбір завалів триває. За наявною інформацією, під руїнами ще є люди.

Також Клименко додав, що під ударом було місто Біла Церква, де постраждала житлова та медична інфраструктура.

«1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми», - сказав він.

Екстрені служби на місцях з перших хвилин трагедії. Організована робота рятувальних штабів. Залучена необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

«Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об’єкт. А для нас немає більшої цінності, ніж життя кожного українця», - додав він.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару по будинку в Шевченківському районі загинуло 5 осіб.

«Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень», - сказав він

За його словами, у пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики.

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росія Київ Україна війна

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