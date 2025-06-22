У Сирії смертник підірвав себе в церкві, загинули щонайменше дев’ять осіб

Смертник підірвався в християнські церкві поблизу Дамаска.

Фото: EPA/UPG

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Терорист-смертник здійснив вибух у переповненій християнській церкві Мар Еліас у місті Двейла поблизу Дамаска, де проходила служба. Внаслідок атаки загинули щонайменше дев’ять осіб, повідомляє Associated Press із посиланням на сирійські ЗМІ.

За даними агентства SANA, яке цитує Міністерство охорони здоров’я Сирії, поранення отримали щонайменше 15 людей. Британська організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила про приблизно 30 загиблих і поранених, хоча точна кількість жертв не уточнюється. Деякі місцеві джерела зазначають, що серед загиблих є діти.

Відповідальність за теракт поки не взяло на себе жодне угруповання. За даними Міністерства внутрішніх справ Сирії, нападник, пов’язаний із «Ісламською державою», увійшов до церкви, відкрив стрілянину по присутніх, а потім підірвав вибуховий пристрій. Цю версію підтверджують свідчення очевидців.

На місце події прибули сили безпеки та екстрені служби. Цей напад став першим подібного роду в Сирії за останні роки. Він відбувся в період, коли Дамаск, контрольований ісламістськими силами, намагається здобути підтримку релігійних меншин, зазначає видання.

Міністр інформації Сирії Хамза Мостафа засудив атаку, назвавши її терористичним актом.

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