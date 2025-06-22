В Україні відкрився офіс виробник NASAMS для посилення ППО

Норвезький оборонний гігант відкрив представництво в Україні.

Фото: Міністерство оборони України

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Україна стала домом для нового офісу Kongsberg Defence and Aerospace, провідного норвезького виробника озброєння, відомого системами NASAMS, які захищають українські міста від російських ракет і дронів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, співпраця з Kongsberg зосереджена на розвитку спільних проектів у сфері протиповітряної оборони. У планах — створення нових рішень на базі NASAMS для захисту населення та критичної інфраструктури. Умєров наголосив, що ППО є стратегічним пріоритетом, особливо з огляду на понад 3500 запусків ракет і БПЛА Росією лише за цей місяць.

Відкриття офісу знаменує новий етап партнерства між Україною, Норвегією та Kongsberg. Спільні проєкти охоплюватимуть виробництво перехоплювачів, посилення ППО та захист морських рубежів — сфери, в яких компанія є світовим лідером. Це також відкриває можливості для співпраці між українськими та норвезькими інженерами задля вдосконалення озброєння та впровадження інновацій.

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