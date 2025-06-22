В Украине открылся офис производителя NASAMS для усиления ПВО

Норвежский оборонный гигант открыл представительство в Украине.

Фото: Министерство обороны Украины

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Украина стала домом для нового офиса Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, известного системами NASAMS, которые защищают украинские города от российских ракет и дронов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам министра, сотрудничество с Kongsberg сосредоточено на развитии совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. В планах - создание новых решений на базе NASAMS для защиты населения и критической инфраструктуры. Умеров подчеркнул, что ПВО является стратегическим приоритетом, особенно учитывая более 3500 запусков ракет и БПЛА Россией только за этот месяц.

Открытие офиса знаменует новый этап партнерства между Украиной, Норвегией и Kongsberg. Совместные проекты будут охватывать производство перехватчиков, усиление ПВО и защиту морских рубежей - сферы, в которых компания является мировым лидером. Это также открывает возможности для сотрудничества между украинскими и норвежскими инженерами для совершенствования вооружения и внедрения инноваций.

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