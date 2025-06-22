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Monobank проводит расследование по сбору средств для Назария Гусакова

21:28, 22 июня 2025
Monobank запускает внутреннее расследование из-за скандала с донатами.
Monobank проводит расследование по сбору средств для Назария Гусакова
Фото: Hromadske
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Соучредитель Monobank Олег Гороховский прокомментировал ситуацию вокруг сбора средств для Назария Гусакова, который заявлял о необходимости лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). По его словам, банк не оказывал никакой поддержки в организации собрания, а сейчас проводит внутреннее расследование относительно возможных нарушений. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Гороховский отметил, что однажды поделился информацией о сборе по просьбе друга, но лично не знаком с Гусаковым и не общался с ним. «Менеджеры Монобанка никакого содействия Назарию в его сборах не оказывали, деньги снимать не помогали, и все с ним происходило на общих основаниях», - подчеркнул он.

Сбор средств осуществлялся не только через функцию «Банка» в приложении Monobank, но и на счета в ПриватБанке. Сейчас есть подозрения, что часть собранных средств могла быть использована не по назначению. «Сейчас проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность сборов», - добавил Гороховский.

Он также уточнил, что на счету Гусакова в Monobank остаются средства, а их списание возможно только при наличии счетов за лечение.

Как ранее сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Гусаков выехал из Украины – полиция ищет его след. Нацполиция открыла два уголовных дела против Назария Гусакова по подозрению в мошенничестве.

Напомним, Львовского активиста из СМА Назария Гусакова заподозрили в злоупотреблении донатами.

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