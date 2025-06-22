Донатный скандал: активист Гусаков выехал из Украины – полиция ищет его след

В Украине расследуют возможное мошенничество со сборами для Назария Гусакова.

Фото: hromadske

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал президента Владимира Зеленского о ходе проверок относительно скандала вокруг сборов средств в пользу гражданина Украины Назария Гусакова, где могут иметь место факты мошенничества. Об этом сообщил глава государства.

«Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе», - отметил Зеленский. По предварительным данным, для сборов использовались четыре финансовых учреждения и цифровые платформы.

Правоохранительные органы устанавливают личности возможных пострадавших от предположительно незаконных действий. Также известно, что Назарий Гусаков покинул Украину 13 июня, и сейчас полиция выясняет его текущее местонахождение.

Напомним, Львовского активиста из СМА Назария Гусакова заподозрили в злоупотреблении донатами.

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