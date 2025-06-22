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Донатний скандал: активіст Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід

17:08, 22 червня 2025
В Україні розслідують можливе шахрайство зі зборами для Назарія Гусакова.
Донатний скандал: активіст Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід
Фото: hromadske
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував президента Володимира Зеленського про хід перевірок щодо скандалу навколо зборів коштів на користь громадянина України Назарія Гусакова, де можуть мати місце факти шахрайства. Про це повідомив глава держави.

«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі», — зазначив Зеленський. За попередніми даними, для зборів використовувалися чотири фінансові установи та цифрові платформи.

Правоохоронні органи встановлюють особи можливих постраждалих від імовірно незаконних дій. Також відомо, що Назарій Гусаков залишив Україну 13 червня, і наразі поліція з’ясовує його поточне місцеперебування.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

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МВС поліція гроші Володимир Зеленський

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