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Зеленський: Розвідка виявила слабкі місця Росії – Україна готує удари

16:50, 22 червня 2025
За словами Зеленського, Україна виявила слабкості Росії та докази підготовки нових атак.
Зеленський: Розвідка виявила слабкі місця Росії – Україна готує удари
Фото: Zelenskiy
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо ключові вразливості Росії та її оборонного комплексу. Про це він заявив, коментуючи доповідь керівника ГУР.

За словами Зеленського, Україна чітко визначила больові точки держави-агресора і планує завдавати ударів для захисту своїх громадян та послаблення російського потенціалу для подальшої агресії. Розвідка також зафіксувала інтелектуальний занепад російського керівництва та зібрала докази підготовки нових військових операцій на території Європи.

Президент зазначив, що санкції завдають значних збитків російській економіці, підтверджуючи ефективність тиску на Росію для припинення війни. Україна активно інформуватиме міжнародних партнерів про отримані дані та співпрацюватиме, зокрема, з Великою Британією та Євросоюзом, для спільного захисту.

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росія війна Володимир Зеленський Кирило Буданов ГУР МО

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