Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про знищення ядерної програми Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що внаслідок ударів по ядерних об’єктах Ірану в ніч на неділю американські сили повністю знищили іранську ядерну програму. Про це він повідомив під час пресконференції в Пентагоні.

«Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу… Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру через силу, ядерні амбіції Ірану були знищені», — заявив Гегсет.

LIVE: @SECDEF Pete Hegseth and CJCS Gen. Dan Caine hold an on-camera press briefing at the Pentagon, June 22, 2025. https://t.co/QO17H1mmws