Глава Пентагона Пит Гегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

В Пентагоне заявили, что это не война, а защита мира через силу.

Фото: EPA/UPG

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Министр обороны США Пит Гегсет объявил, что в результате ударов по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье американские силы полностью уничтожили иранскую ядерную программу. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены», - заявил Гегсет.