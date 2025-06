Глава Пентагона Пит Гегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Министр обороны США Пит Гегсет объявил, что в результате ударов по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье американские силы полностью уничтожили иранскую ядерную программу. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены», - заявил Гегсет.

LIVE: @SECDEF Pete Hegseth and CJCS Gen. Dan Caine hold an on-camera press briefing at the Pentagon, June 22, 2025. https://t.co/QO17H1mmws