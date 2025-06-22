Зеленский: Разведка обнаружила слабые места России – Украина готовит удары

По словам Зеленского, Украина обнаружила слабости России и доказательства подготовки новых атак.

Фото: Zelenskiy

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о ключевых уязвимостях России и ее оборонного комплекса. Об этом он заявил, комментируя доклад руководителя ГУР.

По словам Зеленского, Украина четко определила болевые точки государства-агрессора и планирует наносить удары для защиты своих граждан и ослабления российского потенциала для дальнейшей агрессии. Разведка также зафиксировала интеллектуальный упадок российского руководства и собрала доказательства подготовки новых военных операций на территории Европы.

Президент отметил, что санкции наносят значительный ущерб российской экономике, подтверждая эффективность давления на Россию для прекращения войны. Украина будет активно информировать международных партнеров о полученных данных и сотрудничать, в частности, с Великобританией и Евросоюзом, для совместной защиты.

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