Практика судов
  1. В Украине

Зеленский: Разведка обнаружила слабые места России – Украина готовит удары

16:50, 22 июня 2025
По словам Зеленского, Украина обнаружила слабости России и доказательства подготовки новых атак.
Зеленский: Разведка обнаружила слабые места России – Украина готовит удары
Фото: Zelenskiy
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова о ключевых уязвимостях России и ее оборонного комплекса. Об этом он заявил, комментируя доклад руководителя ГУР.

По словам Зеленского, Украина четко определила болевые точки государства-агрессора и планирует наносить удары для защиты своих граждан и ослабления российского потенциала для дальнейшей агрессии. Разведка также зафиксировала интеллектуальный упадок российского руководства и собрала доказательства подготовки новых военных операций на территории Европы.

Президент отметил, что санкции наносят значительный ущерб российской экономике, подтверждая эффективность давления на Россию для прекращения войны. Украина будет активно информировать международных партнеров о полученных данных и сотрудничать, в частности, с Великобританией и Евросоюзом, для совместной защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Владимир Зеленский Кирилл Буданов ГУР МО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд рассмотрел спор о выплате дополнительного вознаграждения в 100 тысяч грн в связи с заболеванием, связанным с защитой Родины

Верховный Суд указал, что суды должны были обязательно установить обстоятельства, подтверждающие наличие или отсутствие оснований для получения истцом увеличенного до 100 000 гривен в месяц дополнительного вознаграждения.

Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров

Принят закон, согласно которому сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

Отбор нового главы АРМА будет проходить с участием международных экспертов – Рада приняла закон

Закон предусматривает проведение аудита АРМА, новый порядок назначения главы Нацагентства при участии международных партнеров, а также повышение окладов в АРМА.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси