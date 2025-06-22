Практика судів
  1. В Україні

Monobank проводить розслідування щодо збору коштів для Назарія Гусакова

21:28, 22 червня 2025
Monobank запускає внутрішнє розслідування через скандал із донатами.
Monobank проводить розслідування щодо збору коштів для Назарія Гусакова
Фото: Hromadske
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів для Назарія Гусакова, який заявляв про необхідність лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). За його словами, банк не надавав жодної підтримки в організації зборів, а наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Гороховський зазначив, що одного разу поділився інформацією про збір на прохання друга, але особисто не знайомий із Гусаковим і не спілкувався з ним. «Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах», — наголосив він.

Збір коштів здійснювався не лише через функцію «Банка» в застосунку Monobank, а й на рахунки в ПриватБанку. Наразі є підозри, що частина зібраних коштів могла бути використана не за призначенням. «Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів», — додав Гороховський.

Він також уточнив, що на рахунку Гусакова в Monobank залишаються кошти, а їх списання можливе лише за наявності рахунків за лікування.

Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід. Нацполіція відкрила дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова за підозрою в шахрайстві.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

Право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули за межі України, а не ті, що збираються – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо чоловік лише збирається виїжджати за межі України на постійне місце проживання, він не може знятися з військового обліку – але таке право мають ті, хто вже виїхав.

Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Верховна Рада врегулює виплату заробітної плати засудженим на їх банківський рахунок

Буде передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та ФОП або юрособою, для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг.

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси