Monobank проводить розслідування щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів для Назарія Гусакова, який заявляв про необхідність лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). За його словами, банк не надавав жодної підтримки в організації зборів, а наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Гороховський зазначив, що одного разу поділився інформацією про збір на прохання друга, але особисто не знайомий із Гусаковим і не спілкувався з ним. «Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах», — наголосив він.
Збір коштів здійснювався не лише через функцію «Банка» в застосунку Monobank, а й на рахунки в ПриватБанку. Наразі є підозри, що частина зібраних коштів могла бути використана не за призначенням. «Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів», — додав Гороховський.
Він також уточнив, що на рахунку Гусакова в Monobank залишаються кошти, а їх списання можливе лише за наявності рахунків за лікування.
Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід. Нацполіція відкрила дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова за підозрою в шахрайстві.
Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.
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