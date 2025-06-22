Monobank проводить розслідування щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Monobank запускає внутрішнє розслідування через скандал із донатами.

Фото: Hromadske

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Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів для Назарія Гусакова, який заявляв про необхідність лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). За його словами, банк не надавав жодної підтримки в організації зборів, а наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Гороховський зазначив, що одного разу поділився інформацією про збір на прохання друга, але особисто не знайомий із Гусаковим і не спілкувався з ним. «Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах», — наголосив він.

Збір коштів здійснювався не лише через функцію «Банка» в застосунку Monobank, а й на рахунки в ПриватБанку. Наразі є підозри, що частина зібраних коштів могла бути використана не за призначенням. «Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів», — додав Гороховський.

Він також уточнив, що на рахунку Гусакова в Monobank залишаються кошти, а їх списання можливе лише за наявності рахунків за лікування.

Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід. Нацполіція відкрила дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова за підозрою в шахрайстві.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

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