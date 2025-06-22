Нацполіція відкрила дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова за підозрою в шахрайстві

Поліція розслідує зникнення донатів на лікування спінальної м’язової атрофії.

Фото: Назарій Гусаков/Facebook

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Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження щодо громадянина Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві, пов’язаному зі збором благодійних коштів на нібито лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформація про термінову потребу в коштах для придбання дорогого препарату активно поширювалася в соціальних мережах і ЗМІ за підтримки відомих журналістів та лідерів думок, що сприяло залученню значних сум. Однак нещодавно в соцмережах з’явилися скарги щодо відсутності звітності про використання зібраних коштів.

За попередніми даними, для збору коштів використовувалися щонайменше чотири фінансові установи та цифрові платформи. Правоохоронці розслідують справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

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