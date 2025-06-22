У високогірному селі на Буковині влітку трава та полуниця вкрилися інеєм

У Верхньому Яловці зафіксували 0°C у червні.

Фото: Валерій Полянчук

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У селі Верхній Яловець Селятинської громади Чернівецької області, розташованому на висоті 980 метрів над рівнем моря, 22 червня вранці зафіксували заморозки. Термометр показав 0°C, повідомив голова громади Валерій Полянчук.

«На сьогодні ранок прохолодний», — написав він, опублікувавши світлини, на яких видно траву, листя полуниці, дахи будинків і кузов автомобіля, вкриті білим інеєм. Незважаючи на календарне літо, погода в гірській місцевості залишається холодною, що й спричинило незвичайне явище.

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