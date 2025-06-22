Затонулу яхту британського магната Майка Лінча підняли біля берегів Сицилії

Після триденної операції підняли яхту, що затонула з британським мільярдером.

Фото: DW

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розкішну яхту Bayesian, яка затонула в серпні 2024 року біля узбережжя Сицилії, спричинивши загибель британського технологічного магната Майка Лінча, його доньки та ще п’ятьох осіб, підняли з дна Середземного моря. Про це повідомляє DW.

Трагедія сталася поблизу Портічелло, неподалік від Палермо, коли 56-метрова яхта затонула, забравши життя сімох людей. П’ятнадцятьом іншим пасажирам вдалося врятуватися. Для підйому судна задіяли один із найпотужніших морських кранів у Європі. Операцію очолила британська компанія TMC Marine, яка відкачала воду з корпусу та стабілізувала яхту, оточивши її бонами для запобігання забрудненню моря.

Верхні палуби Bayesian зазнали значних пошкоджень, а синій корпус був сильно забруднений після перебування на глибині 50 метрів. Підйом тривав три дні: вісім сталевих ременів і складна дротяна система допомогли вирівняти та підняти судно. Перед цим рятувальники від’єднали 72-метрову щоглу, яка залишилася на дні для подальшого вилучення.

Яхту транспортують до порту Терміні-Імерезе на Сицилії за допомогою плавучої кранової платформи, де її розмістять у спеціальній сталевій конструкції. Після цього судно передадуть італійським слідчим для встановлення причин катастрофи.

Майк Лінч, 59-річний засновник компанії Autonomy, організував круїз для друзів, святкуючи своє виправдання у США за звинуваченнями у шахрайстві. У 2011 році він продав Autonomy компанії Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів, але у 2024 році суд Сан-Франциско визнав його невинним. Розслідування причин затоплення яхти триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.