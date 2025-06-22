Російська ракета вдарила по полігону Сухопутних військ – є загиблі та поранені

На полігоні, куди влучила ракета, проводилися заняття з військовослужбовцями.

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Російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Збройних сил України, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Завдяки своєчасному реагуванню на сигнал повітряної тривоги та вжитим заходам безпеки вдалося уникнути значних втрат. Утім, трагедія забрала життя кількох військових, а постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу в лікарнях.

Командування Сухопутних військ висловило співчуття рідним і близьким загиблих. Для з’ясування всіх обставин інциденту створено спеціальну комісію, а на місці події працюють правоохоронці.

«Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

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