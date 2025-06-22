Віцепрем'єр Чернишов повернувся в Україну та анонсував розбір кампанії дискредитації

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов повернувся з відрядження та заявив, що готовий відновити роботу в Кабінеті Міністрів. Про це він написав у соціальних мережах.
«Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці», — зазначив Чернишов. За його словами, ключовим завданням стане забезпечення підтримки українців у країнах Євросоюзу.
Міністр також пообіцяв детально розібрати кампанію дискредитації, спрямовану проти нього. «Правда завжди перемагає», — наголосив він, додавши, що факти незабаром будуть оприлюднені.
Як відомо, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов відправився у закордонне відрядження та вже провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження для Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.
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