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Вице-премьер Чернышов вернулся в Украину и анонсировал разбор кампании дискредитации

17:26, 22 июня 2025
Министр анонсировал новый этап поддержки украинцев в ЕС.
Вице-премьер Чернышов вернулся в Украину и анонсировал разбор кампании дискредитации
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Министр национального единства Украины Алексей Чернышов вернулся из командировки и заявил, что готов возобновить работу в Кабинете Министров. Об этом он написал в социальных сетях.

«Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра - возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике», - отметил Чернышов. По его словам, ключевой задачей станет обеспечение поддержки украинцев в странах Евросоюза.

Министр также пообещал детально разобрать кампанию дискредитации, направленную против него. «Правда всегда побеждает», - подчеркнул он, добавив, что факты вскоре будут обнародованы.

Как известно, вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в зарубежную командировку и уже провел ряд международных встреч с представителями Совета Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписал командировку для Алексея Чернышова до конца текущей недели.

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ЕС граница Алексей Чернышев

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