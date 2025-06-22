F-16, NASAMS и $7 млрд – Норвегия усиливает оборонную помощь Украине

Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии усиление ПВО и совместное производство оружия.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком, который впервые посетил Украину. Основной темой переговоров стало дальнейшее оборонное сотрудничество между странами, сообщил Президент Украины.

Обсуждение сосредоточилось на совместном производстве оружия, инвестициях в украинскую оборонную промышленность, а также усилении противовоздушной обороны и боевой авиации Украины. «Норвежские F-16 и NASAMS - это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы», - отметил президент.

Зеленский выразил благодарность министру обороны, премьер-министру и народу Норвегии за неизменную поддержку, подчеркнув, что в этом году Норвегия увеличила военную помощь Украине до 7 миллиардов долларов.

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