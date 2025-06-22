F-16, NASAMS і $7 млрд – Норвегія посилює оборонну допомогу Україні

Зеленський обговорив із міністром оборони Норвегії посилення ППО та спільне виробництво зброї.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком, який уперше відвідав Україну. Основною темою переговорів стала подальша оборонна співпраця між країнами, повідомив Президент України.

Обговорення зосередилося на спільному виробництві зброї, інвестиціях у українську оборонну промисловість, а також посиленні протиповітряної оборони та бойової авіації України. «Норвезькі F-16 і NASAMS – це вагома складова захисту нашого неба. Цінуємо це і сподіваємося на додаткові системи», — зазначив президент.

Зеленський висловив подяку міністру оборони, прем’єр-міністру та народу Норвегії за незмінну підтримку, підкресливши, що цього року Норвегія збільшила військову допомогу Україні до 7 мільярдів доларів.

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