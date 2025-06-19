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Алексей Чернышев провел ряд международных встреч с представителями Совета Европы, фото

14:24, 19 июня 2025
Алексей Чернышев отправился в командировку в ЕС и провел ряд встреч, в том числе с президентом Европарламента Робертой Мецолой.
Алексей Чернышев провел ряд международных встреч с представителями Совета Европы, фото
Фото: Алексей Чернышов
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Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в зарубежную командировку и уже провёл ряд международных встреч с представителями Совета Европы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В частности, Алексей Чернышов провёл встречу с Матье Мори, Генеральным секретарём Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. По его словам, они говорили о дальнейшей поддержке Украины Конгрессом.

«Обсудили привлечение руководителей общин и региональных властей к поддержке украинцев, в том числе в контексте создания Центров единства в Европе», — отметил Чернышов.

Также он рассказал, что встретился с Майклом О’Флаэрти, Комиссаром Совета Европы по правам человека.

«Поблагодарил за неизменную поддержку нашей страны, подчеркнул готовность к сотрудничеству для согласования практик со стандартами Совета Европы в сфере прав человека», — отметил вице-премьер.

Чиновники обсудили стратегический документ по Украине, который сейчас готовит команда О’Флаэрти, и пришли к согласию по поводу дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что результатом этой работы может стать учёт приоритетов украинского министерства в содержании документа.

Также в Страсбурге Чернышов встретился с Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

По его словам, она подтвердила неизменную поддержку Европы в достижении справедливого, прочного и достойного мира в Украине.

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ЕС Алексей Чернышев

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