Олексій Чернишов провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи, фото

Олексій Чернишов відправився у відрядження в ЄС та провів низку зустрічей, зокрема з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Фото: Олексій Чернишов

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Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов відправився у закордонне відрядження та вже провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи. Про це він розповів у своїх соцмережах.

Зокрема, Олексій Чернишов провів зустріч із Матьє Морі, Генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ. За його словами, вони говорили подальшу підтримку України Конгресом.

"Обговорили залучення керівників громад і регіональних влад до підтримки українців, в тому числі в контексті створення Центрів єдності в Європі", - зазначив Чернишов.

Також він розповів, що мав зустріч із Майклом О’Флаерті, Комісаром Ради Європи з прав людини.

"Подякував за незмінну підтримку нашої країни, підкреслив готовність до співпраці задля узгодження практик із стандартами Ради Європи у сфері прав людини", - зазначив віцепрем’єр.

Посадовці обговорили стратегічний документ щодо України, який наразі готує команда О’Флаерті, та дійшли згоди щодо подальшої співпраці. Очікується, що результатом цієї роботи може стати врахування пріоритетів українського міністерства в змісті документа.

Також у Страсбурзі Чернишов зустрівся у Страсбурзі з Президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою.

За його словами, вона підтвердила незмінну підтримку Європи у досягненні справедливого, тривалого й гідного миру в Україні.

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