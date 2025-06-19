В Евросоюзе хотят установить лимит на рождение детей от одного донора — в чем причина

В ЕС предлагают ограничить количество детей от одного донора спермы, чтобы снизить риск инцеста и наследственных болезней.

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В Европейском Союзе заговорили о введении ограничений на количество детей, которые могут быть зачаты от одного донора спермы. С такой инициативой выступили Швеция и Бельгия. Причина — риски инцеста и наследственных заболеваний. Об этом сообщает Politico.

В последние годы в Европе стремительно растет количество рождений с помощью донорских клеток — на фоне снижения рождаемости и расширения доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям, в том числе для одиноких женщин и однополых пар. В то же время многие страны сталкиваются с нехваткой местных доноров, поэтому клиники все активнее закупают донорский материал за границей — нередко у одних и тех же доноров.

В большинстве стран ЕС существуют национальные ограничения на количество детей от одного донора — от одного на Кипре до десяти во Франции, Греции, Италии и Польше. Однако эти ограничения не распространяются на трансграничные поставки, что создает риск того, что один донор может иметь десятки или даже сотни биологических детей в разных странах.

Швеция, заручившись поддержкой Бельгии, подняла этот вопрос на уровне министров ЕС. Цель — избежать случаев, когда дети, зачатые от одного донора, не зная о родстве, вступают в отношения или передают наследственные заболевания своим детям.

«Эту проблему слишком долго игнорировали», — цитирует Politico бельгийского чиновника, который настаивает на введении международного лимита.

Шведский Национальный совет по медицинской этике начал изучать проблему после журналистского расследования, которое показало: донор из одной из шведских клиник мог стать отцом более чем 50 детей в разных странах. Хотя внутри Швеции действует ограничение — не более шести пар на одного донора, на экспорт оно не распространяется, и клиники активно этим пользуются.

Помимо риска инцеста, эксперты указывают на медицинскую опасность. В одном из недавних случаев донор с редкой мутацией гена TP53 (ассоциированной с онкозаболеваниями) стал отцом как минимум 67 детей, у десяти из которых позже диагностировали рак.

Хотя криобанки заявляют, что тщательно проверяют здоровье доноров, выявить все потенциальные генетические угрозы невозможно. «Невозможно обнаружить все, даже при скрининге. Это утопия», — объясняет Питер Рислев, глава датской консалтинговой компании по вопросам фертильности.

Некоторые криобанки устанавливают добровольные ограничения. Например, в случае, описанном в расследовании, донор формально был ограничен 25 семьями. Однако это не помешало тому, что у него оказалось более 50 детей. Часто родители-реципиенты даже не знают, сколько у их ребенка может быть генетических братьев и сестер.

По данным, крупнейшие криобанки Европы позволяют одному донору обеспечивать до 75 семей, что потенциально означает сотни детей от одного человека. В Нидерландах, например, был зафиксирован случай, когда донор стал отцом 550 детей и получил пожизненный запрет на дальнейшие пожертвования.

Подобные практики вызывают все больше критики не только с этической, но и с психологической точки зрения. Благодаря ДНК-тестам и социальным сетям, дети от доноров находят десятки, а иногда и сотни своих генетических родственников, что может быть травматично. «Мир становится все меньше, и люди быстрее находят друг друга», — отметил бельгийский представитель.

Одно из решений, которое обсуждают страны ЕС, — создание единого европейского реестра доноров и отмена анонимности донорства. «Это вопрос права ребенка знать свое происхождение», — подчеркивают в Бельгии.

Швеция вместе с Норвегией, Финляндией и Данией еще в марте призвали ЕС начать обсуждение единого подхода к донорству. Ожидается, что обсуждение на уровне министров ускорит принятие решений.

Хотя новый регламент ЕС по веществам человеческого происхождения (вступит в силу в 2027 году) призван унифицировать стандарты, он не вводит общеевропейский лимит на количество детей от одного донора и не предусматривает создание централизованного реестра. Однако эксперты надеются, что Европа наконец сделает первый шаг к глобальному регулированию.

«Сегодня сперма экспортируется по всему миру. Это уже не только европейская проблема», — резюмирует Каролина Эстгрен из Шведского совета по медицинской этике.

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