Шмигаль сообщил, когда у Чернышева закончится командировка

Алексей Чернышов находится в командировке до конца текущей недели.

Фото: kmu.gov.ua

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Как известно, вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в зарубежную командировку и уже провел ряд международных встреч с представителями Совета Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписал командировку для Алексея Чернышова до конца текущей недели.

«Соответствующие документы подписаны, командировка — до конца этой недели», — сказал он во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 20 июня, прямую трансляцию которой в YouTube вел народный депутат Алексей Гончаренко. Таким образом он ответил на вопрос о том, на какие даты была подписана командировка для Чернышова.

Ранее в Министерстве национального единства заявили, что Чернышов находится в плановой командировке в странах ЕС и она проходит в штатном режиме.

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