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На Сумщине рекордно растет количество случаев бешенства

13:38, 20 июня 2025
На Сумщине 10 подтвержденных случаев за полгода.
На Сумщине рекордно растет количество случаев бешенства
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В Сумской области наблюдается рост случаев бешенства среди животных, сообщила главный государственный санитарный врач региона Ирина Куприенко. По данным Сумского областного центра контроля и профилактики болезней, за первые месяцы 2025 года зарегистрировано 10 подтвержденных случаев, что равно показателю за весь 2024 год. 

Последние инциденты:

  • 6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака покусала двух местных жителей. 19 июня лаборатория подтвердила бешенство у животного. Пострадавшие проходят антирабическое лечение.
  • 16 июня в Белополье бездомная собака напала на человека. Пострадавший обратился в Белопольскую городскую больницу, а 17 июня анализы подтвердили бешенство у собаки.

Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается через укусы или ослюнение инфицированных животных. Без своевременной медицинской помощи оно неизлечимо. Жителям рекомендуют:

  • Избегать контактов с бездомными или дикими животными, особенно с нетипичным поведением (агрессия, чрезмерная ласковость, слюнотечение).
  • Вакцинировать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.
  • Обращаться к ветеринарам при первых признаках необычного поведения животных.
  • Немедленно обратиться к врачу в случае укуса или ослюнения животным для получения антирабической помощи.

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