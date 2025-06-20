На Сумщине рекордно растет количество случаев бешенства

На Сумщине 10 подтвержденных случаев за полгода.

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В Сумской области наблюдается рост случаев бешенства среди животных, сообщила главный государственный санитарный врач региона Ирина Куприенко. По данным Сумского областного центра контроля и профилактики болезней, за первые месяцы 2025 года зарегистрировано 10 подтвержденных случаев, что равно показателю за весь 2024 год.

Последние инциденты:

6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака покусала двух местных жителей. 19 июня лаборатория подтвердила бешенство у животного. Пострадавшие проходят антирабическое лечение.

16 июня в Белополье бездомная собака напала на человека. Пострадавший обратился в Белопольскую городскую больницу, а 17 июня анализы подтвердили бешенство у собаки.

Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается через укусы или ослюнение инфицированных животных. Без своевременной медицинской помощи оно неизлечимо. Жителям рекомендуют:

Избегать контактов с бездомными или дикими животными, особенно с нетипичным поведением (агрессия, чрезмерная ласковость, слюнотечение).

Вакцинировать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

Обращаться к ветеринарам при первых признаках необычного поведения животных.

Немедленно обратиться к врачу в случае укуса или ослюнения животным для получения антирабической помощи.

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