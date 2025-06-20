На Сумщине рекордно растет количество случаев бешенства

13:38, 20 июня 2025
На Сумщине 10 подтвержденных случаев за полгода.
В Сумской области наблюдается рост случаев бешенства среди животных, сообщила главный государственный санитарный врач региона Ирина Куприенко. По данным Сумского областного центра контроля и профилактики болезней, за первые месяцы 2025 года зарегистрировано 10 подтвержденных случаев, что равно показателю за весь 2024 год.
Последние инциденты:
- 6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака покусала двух местных жителей. 19 июня лаборатория подтвердила бешенство у животного. Пострадавшие проходят антирабическое лечение.
- 16 июня в Белополье бездомная собака напала на человека. Пострадавший обратился в Белопольскую городскую больницу, а 17 июня анализы подтвердили бешенство у собаки.
Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается через укусы или ослюнение инфицированных животных. Без своевременной медицинской помощи оно неизлечимо. Жителям рекомендуют:
- Избегать контактов с бездомными или дикими животными, особенно с нетипичным поведением (агрессия, чрезмерная ласковость, слюнотечение).
- Вакцинировать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.
- Обращаться к ветеринарам при первых признаках необычного поведения животных.
- Немедленно обратиться к врачу в случае укуса или ослюнения животным для получения антирабической помощи.
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