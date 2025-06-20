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Не получилось выехать самому, поэтому помогал за $6 тысяч другим – разоблачен правоохранитель на переправке уклонистов в Молдову

16:56, 20 июня 2025
Мужчина пытался выехать нелегально за границу, но не получилось, поэтому мужчина устроился в полицию и организовал нелегальный бизнес.
Не получилось выехать самому, поэтому помогал за $6 тысяч другим – разоблачен правоохранитель на переправке уклонистов в Молдову
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований при поддержке СБУ и внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачило схему незаконной переправки военнообязанных через границу в Молдову. Организатором оказался начальник группы одного из правоохранительных органов Одесской области, сообщили в ГБР.

После начала полномасштабного вторжения России фигурант пытался самостоятельно незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. Впоследствии он устроился в правоохранительный орган, где вместо выполнения обязанностей организовал нелегальный бизнес. Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, он создал канал для незаконного пересечения границы, привлекая к схеме свою мать. Она вела переговоры с клиентами и предоставляла инструкции по обходу пограничных пунктов.

Стоимость услуги составляла 6 тысяч долларов США с человека. По данным следствия, злоумышленники переправили по меньшей мере трех уклонистов. 17 июня 2025 года правоохранителя и его мать задержали во время получения очередной суммы в 6 тысяч долларов.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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СБУ полиция Молдова ГБР граница

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