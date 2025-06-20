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Не вийшло виїхати самому, тож допомагав за $6 тисяч іншим – викрито правоохоронця на переправлянні ухилянтів до Молдови

16:56, 20 червня 2025
Чоловік намагався виїхати нелегально за кордон, але не вийшло, тож чоловік влаштувався в поліцію і організував нелегальний бізнес.
Не вийшло виїхати самому, тож допомагав за $6 тисяч іншим – викрито правоохоронця на переправлянні ухилянтів до Молдови
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань за підтримки СБУ та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрило схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон до Молдови. Організатором виявився начальник групи одного з правоохоронних органів Одеської області, повідомили в ДБР.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігурант намагався самотужки незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Згодом він влаштувався до правоохоронного органу, де замість виконання обов’язків організував нелегальний бізнес. Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, він створив канал для незаконного перетину кордону, залучивши до схеми свою матір. Вона вела переговори з клієнтами та надавала інструкції щодо обходу прикордонних пунктів.

Вартість послуги становила 6 тисяч доларів США з особи. За даними слідства, зловмисники переправили щонайменше трьох ухилянтів. 17 червня 2025 року правоохоронця та його матір затримали під час отримання чергової суми в 6 тисяч доларів.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через кордон із корисливих мотивів за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Слідство триває.

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СБУ поліція Молдова ДБР кордон

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