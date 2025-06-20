У ВККС нагадали ключові аспекти подання кандидатами декларацій для участі в конкурсі до ВАКС

Особи, які виявили намір взяти участь у конкурсі до ВАКС, мають подати до ВККС декілька декларацій.

Фото: vkksu.gov.ua

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, має подати до Комісії, зокрема:

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (звітний період – 2024 рік);

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (звітний період – 2020–2024 роки);

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді (зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається на офіційному порталі НАЗК. Роздрукований та сканований або збережений в електронному вигляді примірник поданої декларації (яка містить інформацію з обмеженим доступом) завантажується в особистому кабінеті на вебсайті Комісії.

Повідомляємо, що кандидат як суб’єкт декларування упродовж 30 днів має право подати виправлену декларацію після подання попередньої, але лише один раз. Виправлена декларація має бути роздрукована, відсканована або збережена у форматі PDF, завантажена до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами у строк, передбачений умовами конкурсу.

У разі подання виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидату необхідно подати повторно декларацію доброчесності. Це зумовлено тим, що згідно з пунктом 3 Правил заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ВККС звертає увагу, що для збереження декларації у форматі PDF потрібно відкрити її в особистому кабінеті на сайті НАЗК, натиснути комбінацію клавіш Сtrl+P, щоб відкрити меню друку, і в розділі «Принтер» обрати «Зберегти як PDF».

Декларація родинних зв’язків подається в особистому кабінеті або в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії, де також можна ознайомитись з Правилами заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді.

Внесення змін або уточнень до поданої декларації з технічних причин не допускається. Водночас кандидат має право повторно подати декларацію родинних зв’язків із зазначенням обґрунтування причин змін/доповнень у розділі «Місце для додаткової інформації». Повторно подана декларація має бути завантажена з реєстру декларацій до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами у строк, передбачений умовами конкурсу.

У разі повторного подання декларації родинних зв’язків кандидату необхідно ще раз подати декларацію доброчесності.

При заповненні декларації родинних зв’язків слід ураховувати таке:

у декларації зазначаються відомості (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи (проходження служби); займана посада; період перебування на посаді) стосовно осіб, якщо такі особи займали посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

інформація, зокрема, про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», має бути зазначена як «інформація з обмеженим доступом»;

віднесення працівників державних органів (Державна податкова служба України, ДСНС, Держспецзв’язок тощо) до працівників правоохоронних органів під час заповнення декларації родинних зв’язків визначається з урахуванням приписів частини першої статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», а також правового висновку Верховного Суду, викладеного в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.08.2023 у справі № 633/195/17;

якщо правовий статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата на момент подання декларації змінився і внаслідок таких змін особа перестала займати посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків судді (наприклад, звільнення, переведення із займаної посади), у декларації зазначається період, упродовж якого особа займала посаду;

якщо особа втратила статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата на момент подання декларації (наприклад, у разі розлучення), у декларації зазначається період, упродовж якого особа мала статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата і займала посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків судді;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» близькими особами декларанта є, зокрема, невістка. Ураховуючи роз’яснення НАЗК, термін «невістка» використовується в цьому законі у значенні «дружина сина». Дружина рідного брата до близьких осіб у розумінні закону не належить.

Декларація доброчесності також подається в особистому кабінеті або в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії, де також можна ознайомитись із Правилами заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

У межах строку, встановленого Комісією для подання декларації доброчесності, суб’єкт декларування вправі виправити помилки в декларації шляхом подання нової декларації. У такому разі чинною вважається остання подана декларація доброчесності.

Обґрунтування причин подання нової декларації може бути зазначене в розділі ІІІ «Додаткові пояснення» декларації доброчесності. Повторно подана декларація має бути завантажена з реєстру декларацій до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами у строк, передбачений умовами конкурсу.

ВККС наголошує, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У разі активації функцій «Подати документи» та «Підписати документи» у кабінеті суддівської кар’єри внести зміни до декларацій буде неможливо.

«З огляду на наведене закликаємо кандидатів на посаду судді у Вищому антикорупційному суді звернути увагу на відповідність періодів звітування, особливості заповнення та порядок подання декларацій», - додали у ВККС.

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