В ВККС напомнили ключевые аспекты подачи кандидатами деклараций для участия в конкурсе в ВАКС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что лицо, выразившее намерение принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, должно подать в Комиссию, в частности:
Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, подается на официальном портале НАПК. Распечатанный и отсканированный либо сохраненный в электронном виде экземпляр поданной декларации (содержащей информацию с ограниченным доступом) загружается в личный кабинет на веб-сайте Комиссии.
Сообщается, что кандидат как субъект декларирования в течение 30 дней имеет право подать исправленную декларацию после подачи предыдущей, но только один раз. Исправленная декларация должна быть распечатана, отсканирована либо сохранена в формате PDF, загружена в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, предусмотренный условиями конкурса.
В случае подачи исправленной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидату необходимо повторно подать декларацию добропорядочности. Это обусловлено тем, что согласно пункту 3 Правил заполнения и подачи декларации добропорядочности кандидата на должность судьи, такая декларация подается после подачи декларации семейных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
ВККС обращает внимание, что для сохранения декларации в формате PDF необходимо открыть ее в личном кабинете на сайте НАПК, нажать комбинацию клавиш Ctrl+P, чтобы открыть меню печати, и в разделе «Принтер» выбрать «Сохранить как PDF».
Декларация семейных связей подается в личном кабинете или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального веб-сайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации семейных связей кандидата на должность судьи.
Внесение изменений или уточнений в поданную декларацию по техническим причинам не допускается. В то же время кандидат имеет право повторно подать декларацию семейных связей с указанием обоснования причин изменений/дополнений в разделе «Место для дополнительной информации». Повторно поданная декларация должна быть загружена из реестра деклараций в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, установленный условиями конкурса.
В случае повторной подачи декларации семейных связей кандидату необходимо также повторно подать декларацию добропорядочности.
При заполнении декларации семейных связей следует учитывать следующее:
Декларация добропорядочности также подается в личном кабинете или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального веб-сайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации добропорядочности кандидата на должность судьи.
В пределах срока, установленного Комиссией для подачи декларации добропорядочности, субъект декларирования имеет право исправить ошибки в декларации путем подачи новой. В таком случае действительной считается последняя поданная декларация добропорядочности.
Обоснование причин подачи новой декларации может быть указано в разделе III «Дополнительные объяснения» декларации добропорядочности. Повторно поданная декларация должна быть загружена из реестра деклараций в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, установленный условиями конкурса.
ВККС подчеркивает, что декларация добропорядочности подается после подачи декларации семейных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В случае активации функций «Подать документы» и «Подписать документы» в кабинете судейской карьеры внести изменения в декларации будет невозможно.
«Учитывая изложенное, призываем кандидатов на должность судьи в Высший антикоррупционный суд обратить внимание на соответствие отчетных периодов, особенности заполнения и порядок подачи деклараций», — добавили в ВККС.
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