В ВККС напомнили ключевые аспекты подачи кандидатами деклараций для участия в конкурсе в ВАКС

Лица, выразившие намерение принять участие в конкурсе в ВАКС, должны подать в ВККС несколько деклараций.

Фото: vkksu.gov.ua

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что лицо, выразившее намерение принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, должно подать в Комиссию, в частности:

копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (отчетный период – 2024 год);

декларацию семейных связей кандидата на должность судьи (отчетный период – 2020–2024 годы);

декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи (указываются утверждения об обстоятельствах, которые имели место на протяжении всей жизни лица, которое ее заполняет).

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, подается на официальном портале НАПК. Распечатанный и отсканированный либо сохраненный в электронном виде экземпляр поданной декларации (содержащей информацию с ограниченным доступом) загружается в личный кабинет на веб-сайте Комиссии.

Сообщается, что кандидат как субъект декларирования в течение 30 дней имеет право подать исправленную декларацию после подачи предыдущей, но только один раз. Исправленная декларация должна быть распечатана, отсканирована либо сохранена в формате PDF, загружена в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, предусмотренный условиями конкурса.

В случае подачи исправленной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидату необходимо повторно подать декларацию добропорядочности. Это обусловлено тем, что согласно пункту 3 Правил заполнения и подачи декларации добропорядочности кандидата на должность судьи, такая декларация подается после подачи декларации семейных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

ВККС обращает внимание, что для сохранения декларации в формате PDF необходимо открыть ее в личном кабинете на сайте НАПК, нажать комбинацию клавиш Ctrl+P, чтобы открыть меню печати, и в разделе «Принтер» выбрать «Сохранить как PDF».

Декларация семейных связей подается в личном кабинете или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального веб-сайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации семейных связей кандидата на должность судьи.

Внесение изменений или уточнений в поданную декларацию по техническим причинам не допускается. В то же время кандидат имеет право повторно подать декларацию семейных связей с указанием обоснования причин изменений/дополнений в разделе «Место для дополнительной информации». Повторно поданная декларация должна быть загружена из реестра деклараций в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, установленный условиями конкурса.

В случае повторной подачи декларации семейных связей кандидату необходимо также повторно подать декларацию добропорядочности.

При заполнении декларации семейных связей следует учитывать следующее:

в декларации указываются сведения (фамилия, имя, отчество; место работы (прохождения службы); занимаемая должность; период пребывания на должности) в отношении лиц, если такие лица занимали должности, определенные пунктом 8 Правил заполнения и подачи декларации семейных связей кандидата на должность судьи;

информация, в частности, о принадлежности членов семьи или близких лиц к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занятии ими должностей, пребывание на которых связано с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, обеспечением безопасности должностных лиц согласно Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», должна быть указана как «информация с ограниченным доступом»;

отнесение работников государственных органов (Государственная налоговая служба Украины, ГСЧС, Госспецсвязь и др.) к работникам правоохранительных органов при заполнении декларации семейных связей определяется с учетом положений части первой статьи 2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», а также правового вывода Верховного Суда, изложенного в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 30.08.2023 по делу № 633/195/17;

если правовой статус члена семьи и/или близкого лица кандидата на момент подачи декларации изменился и вследствие этих изменений лицо перестало занимать должности, определенные пунктом 8 Правил, в декларации указывается период, в течение которого лицо занимало такую должность;

если лицо утратило статус члена семьи и/или близкого лица кандидата на момент подачи декларации (например, в случае развода), в декларации указывается период, в течение которого лицо имело соответствующий статус и занимало определенные должности;

согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» близкими лицами декларанта являются, в частности, невестка. Учитывая разъяснения НАПК, термин «невестка» в данном законе означает «жена сына». Жена родного брата к близким лицам в понимании закона не относится.

Декларация добропорядочности также подается в личном кабинете или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального веб-сайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации добропорядочности кандидата на должность судьи.

В пределах срока, установленного Комиссией для подачи декларации добропорядочности, субъект декларирования имеет право исправить ошибки в декларации путем подачи новой. В таком случае действительной считается последняя поданная декларация добропорядочности.

Обоснование причин подачи новой декларации может быть указано в разделе III «Дополнительные объяснения» декларации добропорядочности. Повторно поданная декларация должна быть загружена из реестра деклараций в соответствующий раздел кабинета судейской карьеры и подана вместе с другими документами в срок, установленный условиями конкурса.

ВККС подчеркивает, что декларация добропорядочности подается после подачи декларации семейных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В случае активации функций «Подать документы» и «Подписать документы» в кабинете судейской карьеры внести изменения в декларации будет невозможно.

«Учитывая изложенное, призываем кандидатов на должность судьи в Высший антикоррупционный суд обратить внимание на соответствие отчетных периодов, особенности заполнения и порядок подачи деклараций», — добавили в ВККС.

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