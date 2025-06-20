Кабмин еще считает, сколько средств нужно будет добавить на оборону в бюджете, но потребность огромна

В Минобороны заявили, что потребности на оборону сейчас огромны и нужны будут изменения в бюджет – ранее говорилось о цифре в 400 млрд грн.

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Изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год еще готовятся. Об этом отметил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Минфин и Минобороны проводят работу относительно подготовки изменений в бюджет. Как только будут расчеты, они будут внесены в парламент.

Часть информации будет закрытой – комитеты будут обсуждать эти цифры в закрытом режиме.

Министр финансов Сергей Марченко выразил надежду, что депутатский корпус будет готов проголосовать изменения в бюджет за основу и в целом.

Заместитель министра обороны Евгений Мойсюк отметил, что Минобороны подало запросы на Минфин, и потребности «огромны».

В свою очередь, первый заместитель главы комитета по налоговой и финансовой политике Ярослав Железняк, что Минфину не стоит рассчитывать на молниеносное прохождение законопроекта об изменениях в бюджет – «сразу за основу и в целом».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство вскоре планирует обратиться к парламенту с законопроектом о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год. Это обусловлено необходимостью увеличить расходы на оборону. Говорилось о цифре в 400 млрд грн.

Ранее Сергей Марченко заявил, что это вызвано изменениями технологий, ситуацией с поставкой оружия от ключевых партнеров и активизацией боевых действий.

«Если вы сравните бюджетные цифры, которые мы подавали в сентябре, эти цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда достаточно сложных асимметричных решений», – указал министр финансов.

Кроме того, тогда, объясняя причины, почему правительство не подало бюджетную декларацию до 1 июня, министр финансов Сергей Марченко предупредил депутатов о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год.

«В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», – сказал Марченко.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к разным сценариям», - сказал он.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа объясняла, что на этапе планирования государственного бюджета на 2025 год на оборону была заложена сумма 2,2 трлн грн.

«Военное командование планировало, что этих средств хватит. Но, когда начался новый год и они увидели, что ситуация с поддержкой международных партнеров меняется, правительство поняло, что растет потребность в собственных закупках вооружения. То есть, наши партнеры стали поставлять меньше оружия. Тогда стало понятно, что нужно использовать больше собственных средств на эту потребность и, собственно, в первые полгода было законтрактовано вооружение и боеприпасы на большие суммы, более 300 млрд, которые были приближены из будущих расходов на зарплату военнослужащих.

Таким образом, сейчас и правительство, и парламент должны оперативно внести изменения в государственный бюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и в будущих закупках вооружения была полностью закрыта.

Сейчас речь идет о сумме в 400 млрд грн», отметила Роксолана Пидласа.

На уточняющий вопрос, касается ли 400 млрд недостачи и выплат для военных, Пидласа заметила, что такая ситуация повторяется каждый год, потому что Министерство обороны планирует расходы на целый год, но также имеет потребность оперативно реагировать на изменения, как на поле боя, так и изменения в поставках вооружения от международных партнеров, когда возникает какая-то пауза, особенно, в поставках от международных партнеров.

Тогда правительство Украины должно оперативно искать дополнительные средства на закупки, чтобы фронт был постоянно бесперебойно обеспечен.

«Я бы не сказала, что ситуация сейчас критическая. Она является плановой. А до конца августа законопроект будет проголосован, подписан Президентом и он вступит в силу. Поэтому никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, так же, как их и не было в предыдущие годы», указала глава комитета.

При этом, как ранее и министр финансов Сергей Марченко, Роксолана Пидласа подчеркнула, что поднятие налогов «однозначно не планируется».

«Тем более, что у нас есть определенное перевыполнение в Государственной налоговой службе. Вместе Государственная налоговая и Государственная таможенная служба за 5 месяцев этого года перевыполнили план по поступлениям на 41 млрд грн. Эти средства бесспорно будут использованы на нужды обороны.

Кроме того, Великобритания предоставила нам деньги на закупку оружия. Это первые деньги от международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет о 82 млрд грн в этом году. Благодаря этому мы можем долю своего собственного ресурса также перенаправить на нужды обороны. То есть, на 82 млрд у нас увеличивается ресурс на закупку вооружения», объяснила она.

Кроме того правительство продолжает размещать ценные бумаги на внутреннем рынке, то есть привлекать внутренний долг. Итак, как отметила Пидласа, есть пространство для того, чтобы заимствовать больше и направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, недавно будущий Генпрокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам об их обещании выровнять зарплаты прокурорам. «С командой Государственной налоговой службы, по заданию Президента, в этом году получили + 50 млрд грн. Знаю, что народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату. Прошу выполнить обещание. Необходимые средства – это минимальный процент от того перевыполнения плана, которого достигла наша команда», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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