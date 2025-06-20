На Прикарпатье мужчина с бензопилой пошел на госисполнителей — Гайченко рассказал финал истории

Инцидент с мужчиной, который пытался сорвать исполнение судебного решения, получил продолжение: появились официальные подробности от Минюста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

История с вооруженным бензопилой молодым человеком, который пытался помешать государственным исполнителям Минюста в Ивано-Франковской области исполнить судебное решение, завершилась задержанием нарушителя. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Ранее «Судово-юридична газета» писала, что Андрей Гайченко показал обычный рабочий день госисполнителей.

По его словам, видео инцидента за неделю набрало более 100 тысяч просмотров. Мужчину задержали сотрудники Нацполиции. Отмечается, что он признал недопустимость своих действий и искренне извинился, объяснив, что не имел злых намерений.

«В который раз призываю не оказывать сопротивление при исполнении судебных решений. Такие действия являются незаконными и при определенных условиях предусматривают уголовную ответственность», — подчеркнул Гайченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.