На Прикарпатті чоловік із бензопилою пішов на держвиконавців — Гайченко розповів кінець історії

Інцидент із чоловіком, який намагався зірвати виконання судового рішення, отримав продовження: з’явилися офіційні подробиці від Мін’юсту.

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Історія з озброєним бензопилою молодиком, який намагався завадити державним виконавцям Мін’юсту в Івано-Франківській області виконати судове рішення, завершилася затриманням порушника. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Андрій Гайченко показав звичайний робочий день держвиконавців.

За його словами, відео інциденту за тиждень набрало понад 100 тисяч переглядів. Чоловіка затримали співробітники Нацполіції. Зазначається, що він визнав неприпустимість своїх дій і щиро вибачився, пояснивши, що не мав злих намірів.

«Вчергове закликаю не чинити опір під час виконання судових рішень. Такі дії є незаконними та а певних умов передбачають кримінальну відповідальність», — наголосив Гайченко.

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