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28-річного студента, який накачував наркотиками і вчиняв насилля над жінками, засудили до довічного ув’язнення

14:32, 20 червня 2025
Китайський студент зґвалтував 10 жінок у Великій Британії та Китаї.
28-річного студента, який накачував наркотиками і вчиняв насилля над жінками, засудили до довічного ув’язнення
Фото: CNN
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28-річний Женьхао Зоу, визнаний винним у зґвалтуванні 10 жінок у Великій Британії та Китаї, отримав довічне ув’язнення з мінімальним терміном 24 роки. Вирок виніс Внутрішній Лондонський королівський суд, повідомляє CNN.

Суддя зазначила, що Зоу зможе подати заяву на умовно-дострокове звільнення через 22 роки та 227 днів, враховуючи час, проведений під вартою до суду. У березні його визнали винним за 11 пунктами зґвалтування, одним пунктом незаконного утримання, трьома пунктами порушення приватності, а також за володіння екстремальною порнографією та наркотиками з наміром скоєння сексуального злочину.

За даними обвинувачення, Зоу, відомий в інтернеті як «Пакхо», контактував зі студентками китайського походження через WeChat і додатки для знайомств, запрошуючи їх до своїх квартир у Лондоні та Китаї. Там він підсипав жертвам наркотики, після чого нападав на них, коли вони були непритомними. Поліція встановила, що Зоу знімав напади на відео за допомогою прихованих камер і забирав у жертв ювелирні вироби та одяг.

Зоу, аспірант Університетського коледжу Лондона, був заарештований у січні 2024 року після звернення однієї з жертв до поліції. Королівська прокуратура Великої Британії високо оцінила сміливість жінок, чиї свідчення стали ключовими для засудження. «Вони проявили неймовірну силу, повідомивши про ці жахливі злочини», — зазначили прокурори.

Поліція охарактеризувала Зоу як маніпулятора, який «підло полював на жінок», використовуючи наркотики для їх знешкодження. Розслідування триває для встановлення інших можливих жертв.

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суд Китай Велика Британія

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