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28-летнего студента, который накачивал наркотиками и совершал насилие над женщинами, приговорили к пожизненному заключению

14:32, 20 июня 2025
Китайский студент изнасиловал 10 женщин в Великобритании и Китае.
28-летнего студента, который накачивал наркотиками и совершал насилие над женщинами, приговорили к пожизненному заключению
Фото: CNN
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28-летний Женьхао Зоу, признанный виновным в изнасиловании 10 женщин в Великобритании и Китае, получил пожизненное заключение с минимальным сроком 24 года. Приговор вынес Внутренний Лондонский королевский суд, сообщает CNN.

Судья отметила, что Зоу сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение через 22 года и 227 дней, учитывая время, проведенное под стражей до суда. В марте его признали виновным по 11 пунктам изнасилования, одному пункту незаконного удержания, трем пунктам нарушения приватности, а также за владение экстремальной порнографией и наркотиками с намерением совершения сексуального преступления.

По данным обвинения, Зоу, известный в интернете как «Пакхо», контактировал со студентками китайского происхождения через WeChat и приложения для знакомств, приглашая их в свои квартиры в Лондоне и Китае. Там он подсыпал жертвам наркотики, после чего нападал на них, когда они были без сознания. Полиция установила, что Зоу снимал нападения на видео с помощью скрытых камер и забирал у жертв ювелирные изделия и одежду.

Зоу, аспирант Университетского колледжа Лондона, был арестован в январе 2024 года после обращения одной из жертв в полицию. Королевская прокуратура Великобритании высоко оценила смелость женщин, чьи показания стали ключевыми для осуждения. «Они проявили невероятную силу, сообщив об этих ужасных преступлениях», - отметили прокуроры.

Полиция охарактеризовала Зоу как манипулятора, который «подло охотился на женщин», используя наркотики для их обезвреживания. Расследование продолжается для установления других возможных жертв.

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суд Китай Великобритания

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