В Одесской области у семьи начальника районного ТЦК выявили почти 2 млн грн необоснованных активов

По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортные средства.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, и об их взыскании в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Речь идет о двух автомобилях «Toyota C-HR HYBRID», 2022 года выпуска, стоимостью 1 381 630 грн, и «Toyota C-HR», 2021 года выпуска, стоимостью 564 789 грн, приобретенных близкими родственниками должностного лица и в отношении которых он прямо или косвенно мог совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения.

«Однако анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи установил невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском», — заявили в САП.

По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортные средства — предмет иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.